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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yunus Ayah 82
Yunus
82
10:82
ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون ٨٢
وَيُحِقُّ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَـٰتِهِۦ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُجْرِمُونَ ٨٢
وَيُحِقُّ
ﱦ
ٱللَّهُ
ﱧ
ٱلۡحَقَّ
ﱨ
بِكَلِمَٰتِهِۦ
ﱩ
وَلَوۡ
ﱪ
كَرِهَ
ﱫ
ٱلۡمُجۡرِمُونَ
ﱬ
٨٢
ﱭ
"Dan Allah juga sentiasa menetapkan perkara yang benar dengan kalimah-kalimah perintahNya, walaupun yang demikian dibenci oleh orang-orang yang melakukan dosa".
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