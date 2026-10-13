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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yunus Ayah 81
Yunus
81
10:81
فلما القوا قال موسى ما جيتم به السحر ان الله سيبطله ان الله لا يصلح عمل المفسدين ٨١
فَلَمَّآ أَلْقَوْا۟ قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُم بِهِ ٱلسِّحْرُ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ سَيُبْطِلُهُۥٓ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ٨١
فَلَمَّآ
ﱓ
أَلۡقَوۡاْ
ﱔ
قَالَ
ﱕ
مُوسَىٰ
ﱖ
مَا
ﱗ
جِئۡتُم
ﱘ
بِهِ
ﱙ
ٱلسِّحۡرُۖ
ﱚﱛ
إِنَّ
ﱜ
ٱللَّهَ
ﱝ
سَيُبۡطِلُهُۥٓ
ﱞ
إِنَّ
ﱟ
ٱللَّهَ
ﱠ
لَا
ﱡ
يُصۡلِحُ
ﱢ
عَمَلَ
ﱣ
ٱلۡمُفۡسِدِينَ
ﱤ
٨١
ﱥ
Setelah mereka campakkan (benda-benda itu), Nabi Musa berkata:" Apa yang kamu datangkan itu, itulah sihir; sesungguhnya Allah akan mendedahkan kepalsuannya (dengan mukjizat yang dikurniakanNya kepadaku); sesungguhnya Allah tidak akan menjayakan perbuatan orang-orang yang melakukan kerosakan.
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