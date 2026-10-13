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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yunus Ayah 76
Yunus
76
10:76
فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا ان هاذا لسحر مبين ٧٦
فَلَمَّا جَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُوٓا۟ إِنَّ هَـٰذَا لَسِحْرٌۭ مُّبِينٌۭ ٧٦
فَلَمَّا
ﲱ
جَآءَهُمُ
ﲲ
ٱلۡحَقُّ
ﲳ
مِنۡ
ﲴ
عِندِنَا
ﲵ
قَالُوٓاْ
ﲶ
إِنَّ
ﲷ
هَٰذَا
ﲸ
لَسِحۡرٞ
ﲹ
مُّبِينٞ
ﲺ
٧٦
ﲻ
Oleh sebab itu ketika datang kepada mereka kebenaran dari sisi Kami, berkatalah mereka: "Sesungguhnya ini ialah sihir yang nyata".
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