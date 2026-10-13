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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yunus Ayah 75
Yunus
75
10:75
ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون الى فرعون ومليه باياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ٧٥
ثُمَّ بَعَثْنَا مِنۢ بَعْدِهِم مُّوسَىٰ وَهَـٰرُونَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِي۟هِۦ بِـَٔايَـٰتِنَا فَٱسْتَكْبَرُوا۟ وَكَانُوا۟ قَوْمًۭا مُّجْرِمِينَ ٧٥
ثُمَّ
ﲢ
بَعَثۡنَا
ﲣ
مِنۢ
ﲤ
بَعۡدِهِم
ﲥ
مُّوسَىٰ
ﲦ
وَهَٰرُونَ
ﲧ
إِلَىٰ
ﲨ
فِرۡعَوۡنَ
ﲩ
وَمَلَإِيْهِۦ
ﲪ
بِـَٔايَٰتِنَا
ﲫ
فَٱسۡتَكۡبَرُواْ
ﲬ
وَكَانُواْ
ﲭ
قَوۡمٗا
ﲮ
مُّجۡرِمِينَ
ﲯ
٧٥
ﲰ
Kemudian Kami utuskan sesudah Rasul-rasul itu, Nabi Musa dan Nabi Harun, kepada Firaun dan kaumnya dengan membawa ayat-ayat Kami; lalu mereka (Firaun dan kaumnya) berlaku sombong takbur (enggan menerimanya), dan mereka adalah kaum yang biasa melakukan dosa.
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