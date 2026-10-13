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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yunus Ayah 72
Yunus
72
10:72
فان توليتم فما سالتكم من اجر ان اجري الا على الله وامرت ان اكون من المسلمين ٧٢
فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ ۖ إِنْ أَجْرِىَ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ ۖ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ٧٢
فَإِن
ﱤ
تَوَلَّيۡتُمۡ
ﱥ
فَمَا
ﱦ
سَأَلۡتُكُم
ﱧ
مِّنۡ
ﱨ
أَجۡرٍۖ
ﱩﱪ
إِنۡ
ﱫ
أَجۡرِيَ
ﱬ
إِلَّا
ﱭ
عَلَى
ﱮ
ٱللَّهِۖ
ﱯﱰ
وَأُمِرۡتُ
ﱱ
أَنۡ
ﱲ
أَكُونَ
ﱳ
مِنَ
ﱴ
ٱلۡمُسۡلِمِينَ
ﱵ
٧٢
ﱶ
"Oleh itu, jika kamu berpaling membelakangkan peringatanku, maka tidaklah menjadi hal kepadaku, kerana aku tidak meminta sebarang balasan daripada kamu (mengenai ajaran ugama Allah yang aku sampaikan itu); balasanku hanyalah dari Allah semata-mata (sama ada kamu beriman ataupun kamu ingkar); dan aku pula diperintahkan supaya menjadi dari orang-orang Islam (yang berserah diri bulat-bulat kepada Allah)".
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