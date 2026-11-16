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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yunus Ayah 7
Yunus
7
10:7
ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمانوا بها والذين هم عن اياتنا غافلون ٧
إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا وَرَضُوا۟ بِٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَٱطْمَأَنُّوا۟ بِهَا وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنْ ءَايَـٰتِنَا غَـٰفِلُونَ ٧
إِنَّ
ﱁ
ٱلَّذِينَ
ﱂ
لَا
ﱃ
يَرۡجُونَ
ﱄ
لِقَآءَنَا
ﱅ
وَرَضُواْ
ﱆ
بِٱلۡحَيَوٰةِ
ﱇ
ٱلدُّنۡيَا
ﱈ
وَٱطۡمَأَنُّواْ
ﱉ
بِهَا
ﱊ
وَٱلَّذِينَ
ﱋ
هُمۡ
ﱌ
عَنۡ
ﱍ
ءَايَٰتِنَا
ﱎ
غَٰفِلُونَ
ﱏ
٧
ﱐ
Sesungguhnya orang-orang yang tidak menaruh ingatan akan menemui Kami (pada hari akhirat untuk menerima balasan), dan yang reda (berpuashati) dengan kehidupan dunia semata-mata serta merasa tenang tenteram dengannya, dan orang-orang yang tidak mengindahkan ayat-ayat (keterangan dan tanda-tanda kekuasasaan) Kami, -
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