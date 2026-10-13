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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yunus Ayah 67
Yunus
67
10:67
هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا ان في ذالك لايات لقوم يسمعون ٦٧
هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِتَسْكُنُوا۟ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَـٰتٍۢ لِّقَوْمٍۢ يَسْمَعُونَ ٦٧
هُوَ
ﲌ
ٱلَّذِي
ﲍ
جَعَلَ
ﲎ
لَكُمُ
ﲏ
ٱلَّيۡلَ
ﲐ
لِتَسۡكُنُواْ
ﲑ
فِيهِ
ﲒ
وَٱلنَّهَارَ
ﲓ
مُبۡصِرًاۚ
ﲔﲕ
إِنَّ
ﲖ
فِي
ﲗ
ذَٰلِكَ
ﲘ
لَأٓيَٰتٖ
ﲙ
لِّقَوۡمٖ
ﲚ
يَسۡمَعُونَ
ﲛ
٦٧
ﲜ
Dia lah yang menjadikan malam bagi kamu supaya kamu berehat padanya, dan menjadikan siang terang-benderang (supaya kamu berusaha). Sesungguhnya perubahan malam dan siang itu mengandungi tanda-tanda (yang menunjukkan kekuasaan Allah) bagi kaum yang mahu mendengar (keterangan-keterangan yang tersebut dan mengambil pelajaran daripadanya).
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