Log masuk
Log masuk
Log masuk
Pilih Bahasa
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yunus Ayah 66
Yunus
66
10:66
الا ان لله من في السماوات ومن في الارض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء ان يتبعون الا الظن وان هم الا يخرصون ٦٦
أَلَآ إِنَّ لِلَّهِ مَن فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَمَن فِى ٱلْأَرْضِ ۗ وَمَا يَتَّبِعُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ شُرَكَآءَ ۚ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ٦٦
أَلَآ
ﱰ
إِنَّ
ﱱ
لِلَّهِ
ﱲ
مَن
ﱳ
فِي
ﱴ
ٱلسَّمَٰوَٰتِ
ﱵ
وَمَن
ﱶ
فِي
ﱷ
ٱلۡأَرۡضِۗ
ﱸﱹ
وَمَا
ﱺ
يَتَّبِعُ
ﱻ
ٱلَّذِينَ
ﱼ
يَدۡعُونَ
ﱽ
مِن
ﱾ
دُونِ
ﱿ
ٱللَّهِ
ﲀ
شُرَكَآءَۚ
ﲁﲂ
إِن
ﲃ
يَتَّبِعُونَ
ﲄ
إِلَّا
ﲅ
ٱلظَّنَّ
ﲆ
وَإِنۡ
ﲇ
هُمۡ
ﲈ
إِلَّا
ﲉ
يَخۡرُصُونَ
ﲊ
٦٦
ﲋ
Ingatlah! Sesungguhnya bagi Allah jualah segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan bahawa mereka yang menyembah sesuatu yang lain Allah sebagai sekutuNya, mereka tidak menurut (sesuatu keyakinan), mereka hanya menurut sangkaan semata-mata, dan mereka hanyalah orang-orang yang sentiasa berdusta.
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Renungan
Jawapan
Qiraat
Hadis
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid tidak tersedia untuk ayat semasa.