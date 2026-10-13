Al-Sa'di Tafsir: Yunus Ayah 65

О Мухаммад! Пусть тебя не печалят слова многобожников, которые пытаются оскорбить тебя и опорочить твою религию, потому что их слова не делают им чести и не причиняют тебе никакого вреда. Воистину, могущество и величие целиком принадлежит Аллаху, который одаряет ими, кого пожелает, и лишает их, кого пожелает. Всевышний также сказал: «Если кто жаждет могущества, то ведь могущество целиком принадлежит Аллаху. К Нему восходит прекрасное слово, и Он возносит праведное деяние (или праведное деяние возносит прекрасное слово; или праведное деяние возносит человека)» (35:10). Этот аят подчеркивает, что достичь величия можно только благодаря повиновению Аллаху. Безусловно, Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, повиновался Аллаху, а это значит, что величие и могущество были присущи ему и его последователям. И поэтому Всевышний Аллах сказал: «Могущество присуще Аллаху, Его посланнику и верующим, но лицемеры не знают этого» (63:8). О Мухаммад! Аллах слышит любые звуки, и ничто не может остаться незамеченным Им. Его знание объемлет все явное и сокровенное, и ничто на небесах и на земле не скроется от Него, будь оно даже весом с пылинку, или меньше того, или больше того. Он слышит твои речи и речи твоих врагов и доподлинно знает все о них. Положись на своего Господа и доверься Его знанию. Воистину, если человек исповедует богобоязненность, то ему достаточно покровительства Аллаха.