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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yunus Ayah 54
Yunus
54
10:54
ولو ان لكل نفس ظلمت ما في الارض لافتدت به واسروا الندامة لما راوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ٥٤
وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍۢ ظَلَمَتْ مَا فِى ٱلْأَرْضِ لَٱفْتَدَتْ بِهِۦ ۗ وَأَسَرُّوا۟ ٱلنَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا۟ ٱلْعَذَابَ ۖ وَقُضِىَ بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ ۚ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ٥٤
وَلَوۡ
ﱁ
أَنَّ
ﱂ
لِكُلِّ
ﱃ
نَفۡسٖ
ﱄ
ظَلَمَتۡ
ﱅ
مَا
ﱆ
فِي
ﱇ
ٱلۡأَرۡضِ
ﱈ
لَٱفۡتَدَتۡ
ﱉ
بِهِۦۗ
ﱊﱋ
وَأَسَرُّواْ
ﱌ
ٱلنَّدَامَةَ
ﱍ
لَمَّا
ﱎ
رَأَوُاْ
ﱏ
ٱلۡعَذَابَۖ
ﱐﱑ
وَقُضِيَ
ﱒ
بَيۡنَهُم
ﱓ
بِٱلۡقِسۡطِ
ﱔ
وَهُمۡ
ﱕ
لَا
ﱖ
يُظۡلَمُونَ
ﱗ
٥٤
ﱘ
Dan pada masa itu sekiranya tiap-tiap seorang yang berlaku zalim (kepada dirinya sendiri atau kepada orang lain) itu mempunyai segala yang ada di bumi, tentulah ia rela menebus dirinya dengan semuanya itu (dari azab yang akan menimpanya); dan mereka tetap akan merasa sesal serta kecewa manakala mereka melihat azab itu; dan Allah putuskan hukum di antara mereka dengan adil serta mereka tidak akan dianiaya dengan keputusan itu.
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