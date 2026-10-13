Al-Sa'di Tafsir: Yunus Ayah 53

О Пророк! Неверующие будут спрашивать тебя: «Неужели люди действительно будут собраны вместе? Неужели люди будут воскрешены в Судный день? Неужели праведники получат вознаграждение, а злодеи будут наказаны?» Они будут спрашивать тебя только для того, чтобы еще раз отвергнуть тебя, а не для того, чтобы уяснить для себя истину и услышать убедительное разъяснение. Посему поклянись в собственной правдивости и подтверди свои слова убедительными доводами. Скажи: «Клянусь моим Господом! Я говорю сущую правду, в которой нельзя усомниться. Вы не способны помешать Аллаху воскресить вас, и если Ему удалось сотворить вас из небытия, то Ему не составит труда воскресить вас после смерти для того, чтобы каждый из вас получил заслуженное воздаяние».