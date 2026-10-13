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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yunus Ayah 51
Yunus
51
10:51
اثم اذا ما وقع امنتم به الان وقد كنتم به تستعجلون ٥١
أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ ءَامَنتُم بِهِۦٓ ۚ ءَآلْـَٔـٰنَ وَقَدْ كُنتُم بِهِۦ تَسْتَعْجِلُونَ ٥١
أَثُمَّ
ﲻ
إِذَا
ﲼ
مَا
ﲽ
وَقَعَ
ﲾ
ءَامَنتُم
ﲿ
بِهِۦٓۚ
ﳀﳁ
ءَآلۡـَٰٔنَ
ﳂ
وَقَدۡ
ﳃ
كُنتُم
ﳄ
بِهِۦ
ﳅ
تَسۡتَعۡجِلُونَ
ﳆ
٥١
ﳇ
Patutkah (kamu mengingkari azab itu), kemudian apabila ia menimpa kamu, kamu mengakui benarnya? (Sedang pengakuan pada masa itu tidak diterima bahkan dikatakan kepada kamu): "Sekarangkah baharu kamu mengakui benarnya, padahal sebelum ini kamu telah menunjukkan keingkaran dengan meminta disegerakan kedatangannya?"
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