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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yunus Ayah 48
Yunus
48
10:48
ويقولون متى هاذا الوعد ان كنتم صادقين ٤٨
وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَـٰذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَـٰدِقِينَ ٤٨
وَيَقُولُونَ
ﲍ
مَتَىٰ
ﲎ
هَٰذَا
ﲏ
ٱلۡوَعۡدُ
ﲐ
إِن
ﲑ
كُنتُمۡ
ﲒ
صَٰدِقِينَ
ﲓ
٤٨
ﲔ
Dan mereka (yang kafir) bertanya: "Bilakah berlakunya azab yang telah dijanjikan itu, jika betul kamu orang-orang yang benar?"
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