Al-Sa'di Tafsir: Yunus Ayah 41

О Мухаммад! Среди людей есть такие, которые уверуют в Коран и мусульманское учение, и такие, которые никогда не обратятся в правую веру. Аллах прекрасно осведомлен о нечестивцах, которые проявляют упрямство и несправедливо отказываются уверовать в Коран. Они совершают беззаконие и получат за свое беззаконие самое суровое наказание. Ты продолжай призывать людей к истине, даже если они называют тебя лжецом, потому что ты не будешь отвечать за их деяния, а они не будут отвечать за твои поступки. Каждый человек будет в ответе только за свои деяния. И если он совершает благие дела, то поступает во благо себе, а если он совершает скверные поступки, то поступает во вред себе.