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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yunus Ayah 40
Yunus
40
10:40
ومنهم من يومن به ومنهم من لا يومن به وربك اعلم بالمفسدين ٤٠
وَمِنْهُم مَّن يُؤْمِنُ بِهِۦ وَمِنْهُم مَّن لَّا يُؤْمِنُ بِهِۦ ۚ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِٱلْمُفْسِدِينَ ٤٠
وَمِنۡهُم
ﳉ
مَّن
ﳊ
يُؤۡمِنُ
ﳋ
بِهِۦ
ﳌ
وَمِنۡهُم
ﳍ
مَّن
ﳎ
لَّا
ﳏ
يُؤۡمِنُ
ﳐ
بِهِۦۚ
ﳑﳒ
وَرَبُّكَ
ﳓ
أَعۡلَمُ
ﳔ
بِٱلۡمُفۡسِدِينَ
ﳕ
٤٠
ﳖ
Dan di antara mereka ada yang beriman kepada Al-Quran, dan ada di antaranya yang tidak beriman langsung kepadanya; dan (ingatlah), Tuhanmu lebih mengetahui akan orang-orang yang melakukan kerosakan.
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