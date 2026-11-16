Log masuk
Log masuk
Log masuk
Pilih Bahasa
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yunus Ayah 4
Yunus
4
10:4
اليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا انه يبدا الخلق ثم يعيده ليجزي الذين امنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب اليم بما كانوا يكفرون ٤
إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًۭا ۖ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقًّا ۚ إِنَّهُۥ يَبْدَؤُا۟ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ لِيَجْزِىَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ بِٱلْقِسْطِ ۚ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لَهُمْ شَرَابٌۭ مِّنْ حَمِيمٍۢ وَعَذَابٌ أَلِيمٌۢ بِمَا كَانُوا۟ يَكْفُرُونَ ٤
إِلَيۡهِ
ﲆ
مَرۡجِعُكُمۡ
ﲇ
جَمِيعٗاۖ
ﲈﲉ
وَعۡدَ
ﲊ
ٱللَّهِ
ﲋ
حَقًّاۚ
ﲌﲍ
إِنَّهُۥ
ﲎ
يَبۡدَؤُاْ
ﲏ
ٱلۡخَلۡقَ
ﲐ
ثُمَّ
ﲑ
يُعِيدُهُۥ
ﲒ
لِيَجۡزِيَ
ﲓ
ٱلَّذِينَ
ﲔ
ءَامَنُواْ
ﲕ
وَعَمِلُواْ
ﲖ
ٱلصَّٰلِحَٰتِ
ﲗ
بِٱلۡقِسۡطِۚ
ﲘﲙ
وَٱلَّذِينَ
ﲚ
كَفَرُواْ
ﲛ
لَهُمۡ
ﲜ
شَرَابٞ
ﲝ
مِّنۡ
ﲞ
حَمِيمٖ
ﲟ
وَعَذَابٌ
ﲠ
أَلِيمُۢ
ﲡ
بِمَا
ﲢ
كَانُواْ
ﲣ
يَكۡفُرُونَ
ﲤ
٤
ﲥ
KepadaNyalah kembalinya kamu semua, sebagai janji Allah yang benar. Sesungguhnya Dia lah yang memulakan kejadian sekalian makhluk, kemudian Ia mengembalikannya (hidup semula sesudah matinya), untuk membalas orang-orang yang beriman dan beramal soleh dengan adil; dan orang-orang yang kafir pula, disediakan bagi mereka minuman dari air panas yang menggelegak, dan azab yang tidak terperi sakitnya, disebabkan mereka ingkar dan berlaku kufur.
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Renungan
Jawapan
Qiraat
Hadis
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid tidak tersedia untuk ayat semasa.