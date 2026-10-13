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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yunus Ayah 39
Yunus
39
10:39
بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما ياتهم تاويله كذالك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ٣٩
بَلْ كَذَّبُوا۟ بِمَا لَمْ يُحِيطُوا۟ بِعِلْمِهِۦ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُۥ ۚ كَذَٰلِكَ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۖ فَٱنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَـٰقِبَةُ ٱلظَّـٰلِمِينَ ٣٩
بَلۡ
ﲳ
كَذَّبُواْ
ﲴ
بِمَا
ﲵ
لَمۡ
ﲶ
يُحِيطُواْ
ﲷ
بِعِلۡمِهِۦ
ﲸ
وَلَمَّا
ﲹ
يَأۡتِهِمۡ
ﲺ
تَأۡوِيلُهُۥۚ
ﲻﲼ
كَذَٰلِكَ
ﲽ
كَذَّبَ
ﲾ
ٱلَّذِينَ
ﲿ
مِن
ﳀ
قَبۡلِهِمۡۖ
ﳁﳂ
فَٱنظُرۡ
ﳃ
كَيۡفَ
ﳄ
كَانَ
ﳅ
عَٰقِبَةُ
ﳆ
ٱلظَّٰلِمِينَ
ﳇ
٣٩
ﳈ
Bahkan mereka pula terburu-buru mendustakan Al-Quran yang fahaman mereka tidak dapat meliputi segala isi pengetahuannya, dan belum datang kepada mereka kenyataan yang menjelaskan kebenarannya. Demikianlah juga orang-orang sebelum mereka mendustakan (Kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada mereka). Maka lihatlah bagaimana akibat orang-orang yang zalim itu (berakhir dengan berbagai bencana yang membinasakan mereka).
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