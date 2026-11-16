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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yunus Ayah 3
Yunus
3
10:3
ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في ستة ايام ثم استوى على العرش يدبر الامر ما من شفيع الا من بعد اذنه ذالكم الله ربكم فاعبدوه افلا تذكرون ٣
إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ فِى سِتَّةِ أَيَّامٍۢ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ۖ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ ۖ مَا مِن شَفِيعٍ إِلَّا مِنۢ بَعْدِ إِذْنِهِۦ ۚ ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ فَٱعْبُدُوهُ ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ٣
إِنَّ
ﱤ
رَبَّكُمُ
ﱥ
ٱللَّهُ
ﱦ
ٱلَّذِي
ﱧ
خَلَقَ
ﱨ
ٱلسَّمَٰوَٰتِ
ﱩ
وَٱلۡأَرۡضَ
ﱪ
فِي
ﱫ
سِتَّةِ
ﱬ
أَيَّامٖ
ﱭ
ثُمَّ
ﱮ
ٱسۡتَوَىٰ
ﱯ
عَلَى
ﱰ
ٱلۡعَرۡشِۖ
ﱱﱲ
يُدَبِّرُ
ﱳ
ٱلۡأَمۡرَۖ
ﱴﱵ
مَا
ﱶ
مِن
ﱷ
شَفِيعٍ
ﱸ
إِلَّا
ﱹ
مِنۢ
ﱺ
بَعۡدِ
ﱻ
إِذۡنِهِۦۚ
ﱼﱽ
ذَٰلِكُمُ
ﱾ
ٱللَّهُ
ﱿ
رَبُّكُمۡ
ﲀ
فَٱعۡبُدُوهُۚ
ﲁﲂ
أَفَلَا
ﲃ
تَذَكَّرُونَ
ﲄ
٣
ﲅ
Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang menjadikan langit dan bumi dalam enam masa kemudian Ia bersemayam di atas Arasy mentadbirkan segala urusan. Tidak ada sesiapa pun yang dapat memberi syafaat melainkan sesudah diizinkanNya. (Yang bersifat demikian) itulah Allah, Tuhan (yang memelihara dan mentadbirkan keadaan) kamu; maka tunduklah dan taatlah kamu kepada perintahNya; patutkah kamu - setelah mengetahui kenyataan yang tersebut tidak mahu mengingatiNya?
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