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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yunus Ayah 28
Yunus
28
10:28
ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين اشركوا مكانكم انتم وشركاوكم فزيلنا بينهم وقال شركاوهم ما كنتم ايانا تعبدون ٢٨
وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًۭا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا۟ مَكَانَكُمْ أَنتُمْ وَشُرَكَآؤُكُمْ ۚ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ ۖ وَقَالَ شُرَكَآؤُهُم مَّا كُنتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ ٢٨
وَيَوۡمَ
ﱶ
نَحۡشُرُهُمۡ
ﱷ
جَمِيعٗا
ﱸ
ثُمَّ
ﱹ
نَقُولُ
ﱺ
لِلَّذِينَ
ﱻ
أَشۡرَكُواْ
ﱼ
مَكَانَكُمۡ
ﱽ
أَنتُمۡ
ﱾ
وَشُرَكَآؤُكُمۡۚ
ﱿﲀ
فَزَيَّلۡنَا
ﲁ
بَيۡنَهُمۡۖ
ﲂﲃ
وَقَالَ
ﲄ
شُرَكَآؤُهُم
ﲅ
مَّا
ﲆ
كُنتُمۡ
ﲇ
إِيَّانَا
ﲈ
تَعۡبُدُونَ
ﲉ
٢٨
ﲊ
Dan (ingatlah) masa Kami himpunkan mereka semua (pada hari kiamat), kemudian Kami berfirman kepada orang-orang musyrik: "Tunggulah di tempat kamu semua, kamu dan makhluk-makhluk yang kamu jadikan sekutu"; sesudah itu kami putuskan perhubungan baik di antara mereka. Dan berkatalah makhluk-makhluk yang mereka sembah itu (sebagai berlepas diri): "Bukanlah kami - yang kamu puja dan taat (sebenarnya kamu hanya memuja dan mentaati hawa nafsu kamu sendiri)!
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