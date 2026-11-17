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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yunus Ayah 27
Yunus
27
10:27
والذين كسبوا السييات جزاء سيية بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كانما اغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما اولايك اصحاب النار هم فيها خالدون ٢٧
وَٱلَّذِينَ كَسَبُوا۟ ٱلسَّيِّـَٔاتِ جَزَآءُ سَيِّئَةٍۭ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌۭ ۖ مَّا لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِمٍۢ ۖ كَأَنَّمَآ أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعًۭا مِّنَ ٱلَّيْلِ مُظْلِمًا ۚ أُو۟لَـٰٓئِكَ أَصْحَـٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَـٰلِدُونَ ٢٧
وَٱلَّذِينَ
ﱖ
كَسَبُواْ
ﱗ
ٱلسَّيِّـَٔاتِ
ﱘ
جَزَآءُ
ﱙ
سَيِّئَةِۭ
ﱚ
بِمِثۡلِهَا
ﱛ
وَتَرۡهَقُهُمۡ
ﱜ
ذِلَّةٞۖ
ﱝﱞ
مَّا
ﱟ
لَهُم
ﱠ
مِّنَ
ﱡ
ٱللَّهِ
ﱢ
مِنۡ
ﱣ
عَاصِمٖۖ
ﱤﱥ
كَأَنَّمَآ
ﱦ
أُغۡشِيَتۡ
ﱧ
وُجُوهُهُمۡ
ﱨ
قِطَعٗا
ﱩ
مِّنَ
ﱪ
ٱلَّيۡلِ
ﱫ
مُظۡلِمًاۚ
ﱬﱭ
أُوْلَٰٓئِكَ
ﱮ
أَصۡحَٰبُ
ﱯ
ٱلنَّارِۖ
ﱰﱱ
هُمۡ
ﱲ
فِيهَا
ﱳ
خَٰلِدُونَ
ﱴ
٢٧
ﱵ
Dan untuk orang-orang yang melakukan kejahatan (syirik dan maksiat), balasan tiap-tiap satu kejahatan mereka ialah kejahatan yang sebanding dengannya serta akan ditimpakan kehinaan; tiadalah bagi mereka pelindung dari (seksa) Allah; muka mereka (hitam legam) seolah-olahnya ditutup dengan beberapa bahagian (yang gelap-gelita) dari malam yang gelap-gelita. Mereka itulah ahli neraka, mereka kekal di dalamnya.
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