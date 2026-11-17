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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yunus Ayah 17
Yunus
17
10:17
فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب باياته انه لا يفلح المجرمون ١٧
فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِـَٔايَـٰتِهِۦٓ ۚ إِنَّهُۥ لَا يُفْلِحُ ٱلْمُجْرِمُونَ ١٧
فَمَنۡ
ﲁ
أَظۡلَمُ
ﲂ
مِمَّنِ
ﲃ
ٱفۡتَرَىٰ
ﲄ
عَلَى
ﲅ
ٱللَّهِ
ﲆ
كَذِبًا
ﲇ
أَوۡ
ﲈ
كَذَّبَ
ﲉ
بِـَٔايَٰتِهِۦٓۚ
ﲊﲋ
إِنَّهُۥ
ﲌ
لَا
ﲍ
يُفۡلِحُ
ﲎ
ٱلۡمُجۡرِمُونَ
ﲏ
١٧
ﲐ
Dengan yang demikian, tidaklah ada yang lebih zalim daripada orang yang berdusta terhadap Allah, atau yang mendustakan ayat-ayatNya. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa itu tidak akan berjaya.
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