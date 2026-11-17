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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yunus Ayah 16
Yunus
16
10:16
قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا ادراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله افلا تعقلون ١٦
قُل لَّوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا تَلَوْتُهُۥ عَلَيْكُمْ وَلَآ أَدْرَىٰكُم بِهِۦ ۖ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًۭا مِّن قَبْلِهِۦٓ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ١٦
قُل
ﱬ
لَّوۡ
ﱭ
شَآءَ
ﱮ
ٱللَّهُ
ﱯ
مَا
ﱰ
تَلَوۡتُهُۥ
ﱱ
عَلَيۡكُمۡ
ﱲ
وَلَآ
ﱳ
أَدۡرَىٰكُم
ﱴ
بِهِۦۖ
ﱵﱶ
فَقَدۡ
ﱷ
لَبِثۡتُ
ﱸ
فِيكُمۡ
ﱹ
عُمُرٗا
ﱺ
مِّن
ﱻ
قَبۡلِهِۦٓۚ
ﱼﱽ
أَفَلَا
ﱾ
تَعۡقِلُونَ
ﱿ
١٦
ﲀ
Katakanlah (wahai Muhammad): "Jika Allah kehendaki (supaya aku tidak membacakan Al-Quran ini kepada kamu), tentulah aku tidak dapat membacakannya kepada kamu, dan tentulah Ia tidak memberitahu kamu akan Al-Quran ini (dengan perantaraanku); kerana sesungguhnya aku telah tinggal dalam kalangan kamu satu masa yang lanjut (dan kamu pula mengenal aku sebagai seorang yang amanah) sebelum turunnya Al-Quran ini; maka mengapa kamu tidak mahu memikirkannya?"
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