Всевышний сообщил об упрямстве безбожников, которые отказались уверовать в Пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Когда им читают коранические аяты, в которых ясно излагается истина, они отворачиваются от них и делают дерзкие и несправедливые заявления. Они говорят: «О Мухаммад! Принеси нам другой Коран или замени коранические откровения другими». Да осрамит их Аллах! Кто еще осмеливался так дерзко выступать против Него, вершить такую чудовищную несправедливость и подобным образом отвергать Его знамения?!! Они осмелились на это, и тогда Аллах приказал Своему великому посланнику, да благословит его Аллах и приветствует, сказать: «Мне не подобает искажать коранические откровения по собственному усмотрению. Я являюсь простым посланником и не обладаю никакой властью. Я следую лишь за тем, что внушается мне в откровении, и не желаю ничего больше. Я - всего лишь раб, которому велено исполнять приказы. И я опасаюсь ослушаться моего Господа, ибо в противном случае меня постигнет мучительное наказание». Таковы слова лучшего из творений и его почтительное отношение к Божьим повелениям и Небесному Откровению. Что же говорить о заблудших глупцах, которые характеризуются невежеством, заблуждением, несправедливостью, упрямством и пытаются уличить в беспомощности Самого Аллаха? Неужели они не боятся наказания в великий день?!! Если они заявляют, что намереваются выявить истину благодаря затребованным знамениям, то они говорят неправду, потому что Всевышний Аллах уже разъяснил им великие знамения, которых было вполне достаточно для того, чтобы человек уверовал. Он один распоряжается знамениями, руководствуясь божественной мудростью и милосердным отношением к Своим рабам.