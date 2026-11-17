Log masuk
Log masuk
Log masuk
Pilih Bahasa
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yunus Ayah 15
Yunus
15
10:15
واذا تتلى عليهم اياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ايت بقران غير هاذا او بدله قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي ان اتبع الا ما يوحى الي اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم ١٥
وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَاتُنَا بَيِّنَـٰتٍۢ ۙ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا ٱئْتِ بِقُرْءَانٍ غَيْرِ هَـٰذَآ أَوْ بَدِّلْهُ ۚ قُلْ مَا يَكُونُ لِىٓ أَنْ أُبَدِّلَهُۥ مِن تِلْقَآئِ نَفْسِىٓ ۖ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰٓ إِلَىَّ ۖ إِنِّىٓ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّى عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍۢ ١٥
وَإِذَا
ﱁ
تُتۡلَىٰ
ﱂ
عَلَيۡهِمۡ
ﱃ
ءَايَاتُنَا
ﱄ
بَيِّنَٰتٖ
ﱅ
قَالَ
ﱆ
ٱلَّذِينَ
ﱇ
لَا
ﱈ
يَرۡجُونَ
ﱉ
لِقَآءَنَا
ﱊ
ٱئۡتِ
ﱋ
بِقُرۡءَانٍ
ﱌ
غَيۡرِ
ﱍ
هَٰذَآ
ﱎ
أَوۡ
ﱏ
بَدِّلۡهُۚ
ﱐﱑ
قُلۡ
ﱒ
مَا
ﱓ
يَكُونُ
ﱔ
لِيٓ
ﱕ
أَنۡ
ﱖ
أُبَدِّلَهُۥ
ﱗ
مِن
ﱘ
تِلۡقَآيِٕ
ﱙ
نَفۡسِيٓۖ
ﱚﱛ
إِنۡ
ﱜ
أَتَّبِعُ
ﱝ
إِلَّا
ﱞ
مَا
ﱟ
يُوحَىٰٓ
ﱠ
إِلَيَّۖ
ﱡﱢ
إِنِّيٓ
ﱣ
أَخَافُ
ﱤ
إِنۡ
ﱥ
عَصَيۡتُ
ﱦ
رَبِّي
ﱧ
عَذَابَ
ﱨ
يَوۡمٍ
ﱩ
عَظِيمٖ
ﱪ
١٥
ﱫ
Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Kami yang jelas nyata, berkatalah orang-orang yang tidak menaruh ingatan menemui Kami (untuk menerima balasan): "Bawalah Quran yang lain daripada ini atau tukarkanlah dia ". Katakanlah (wahai Muhammad): "Aku tidak berhak menukarkannya dengan kemahuanku sendiri, aku hanya tetap menurut apa yang diwahyukan kepadaku sahaja. Sesungguhnya aku takut, - jika aku menderhaka kepada Tuhanku, - akan azab hari yang besar (soal jawabnya)".
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Renungan
Jawapan
Qiraat
Hadis
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid tidak tersedia untuk ayat semasa.