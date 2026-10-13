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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yunus Ayah 108
Yunus
108
10:108
قل يا ايها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فانما يضل عليها وما انا عليكم بوكيل ١٠٨
قُلْ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ ۖ فَمَنِ ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِۦ ۖ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۖ وَمَآ أَنَا۠ عَلَيْكُم بِوَكِيلٍۢ ١٠٨
قُلۡ
ﱝ
يَٰٓأَيُّهَا
ﱞ
ٱلنَّاسُ
ﱟ
قَدۡ
ﱠ
جَآءَكُمُ
ﱡ
ٱلۡحَقُّ
ﱢ
مِن
ﱣ
رَّبِّكُمۡۖ
ﱤﱥ
فَمَنِ
ﱦ
ٱهۡتَدَىٰ
ﱧ
فَإِنَّمَا
ﱨ
يَهۡتَدِي
ﱩ
لِنَفۡسِهِۦۖ
ﱪﱫ
وَمَن
ﱬ
ضَلَّ
ﱭ
فَإِنَّمَا
ﱮ
يَضِلُّ
ﱯ
عَلَيۡهَاۖ
ﱰﱱ
وَمَآ
ﱲ
أَنَا۠
ﱳ
عَلَيۡكُم
ﱴ
بِوَكِيلٖ
ﱵ
١٠٨
ﱶ
Katakanlah (wahai Muhammad): "Wahai sekalian manusia! Telah datang kepada kamu kebenaran (Al-Quran) dari Tuhan kamu. Oleh itu sesiapa yang mendapat hidayah petunjuk (beriman kepadanya), maka faedah hidayah petunjuk itu terpulang kepada dirinya sendiri; dan sesiapa yang sesat (mengingkarinya) maka bahaya kesesatannya itu tertimpa ke atas dirinya sendiri dan aku pula bukanlah menjadi wakil yang menguruskan soal (iman atau keingkaran) kamu".
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Tafsir Fathul Majid tidak tersedia untuk ayat semasa.