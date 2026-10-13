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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yunus Ayah 107
Yunus
107
10:107
وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو وان يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم ١٠٧
وَإِن يَمْسَسْكَ ٱللَّهُ بِضُرٍّۢ فَلَا كَاشِفَ لَهُۥٓ إِلَّا هُوَ ۖ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍۢ فَلَا رَآدَّ لِفَضْلِهِۦ ۚ يُصِيبُ بِهِۦ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِۦ ۚ وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ١٠٧
وَإِن
ﱁ
يَمۡسَسۡكَ
ﱂ
ٱللَّهُ
ﱃ
بِضُرّٖ
ﱄ
فَلَا
ﱅ
كَاشِفَ
ﱆ
لَهُۥٓ
ﱇ
إِلَّا
ﱈ
هُوَۖ
ﱉﱊ
وَإِن
ﱋ
يُرِدۡكَ
ﱌ
بِخَيۡرٖ
ﱍ
فَلَا
ﱎ
رَآدَّ
ﱏ
لِفَضۡلِهِۦۚ
ﱐﱑ
يُصِيبُ
ﱒ
بِهِۦ
ﱓ
مَن
ﱔ
يَشَآءُ
ﱕ
مِنۡ
ﱖ
عِبَادِهِۦۚ
ﱗﱘ
وَهُوَ
ﱙ
ٱلۡغَفُورُ
ﱚ
ٱلرَّحِيمُ
ﱛ
١٠٧
ﱜ
Dan jika Allah mengenakan engkau dengan sesuatu yang membahayakan, maka tiada sesiapa pun yang akan dapat menghapuskannya melainkan Dia; dan jika Ia menghendaki engkau beroleh sesuatu kebaikan, maka tiada sesiapapun yang akan dapat menghalangi limpah kurniaNya. Allah melimpahkan kurniaNya itu kepada sesiapa yang dikendakiNya dari hamba-hambaNya, dan Dia lah yang Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani.
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