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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yunus Ayah 106
Yunus
106
10:106
ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فان فعلت فانك اذا من الظالمين ١٠٦
وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ ۖ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًۭا مِّنَ ٱلظَّـٰلِمِينَ ١٠٦
وَلَا
ﳋ
تَدۡعُ
ﳌ
مِن
ﳍ
دُونِ
ﳎ
ٱللَّهِ
ﳏ
مَا
ﳐ
لَا
ﳑ
يَنفَعُكَ
ﳒ
وَلَا
ﳓ
يَضُرُّكَۖ
ﳔﳕ
فَإِن
ﳖ
فَعَلۡتَ
ﳗ
فَإِنَّكَ
ﳘ
إِذٗا
ﳙ
مِّنَ
ﳚ
ٱلظَّٰلِمِينَ
ﳛ
١٠٦
ﳜ
Dan janganlah engkau (wahai Muhammad) menyembah atau memuja yang lain dari Allah, yang tidak dapat mendatangkan manfaat kepadamu dan juga tidak dapat mendatangkan mudarat kepadamu. Oleh itu, sekiranya engkau mengerjakan yang demikian, maka pada saat itu menjadilah engkau dari orang-orang yang berlaku zalim (terhadap diri sendiri dengan perbuatan syirik itu).
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