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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yunus Ayah 103
Yunus
103
10:103
ثم ننجي رسلنا والذين امنوا كذالك حقا علينا ننج المومنين ١٠٣
ثُمَّ نُنَجِّى رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ۚ كَذَٰلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنجِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠٣
ثُمَّ
ﲙ
نُنَجِّي
ﲚ
رُسُلَنَا
ﲛ
وَٱلَّذِينَ
ﲜ
ءَامَنُواْۚ
ﲝﲞ
كَذَٰلِكَ
ﲟ
حَقًّا
ﲠ
عَلَيۡنَا
ﲡ
نُنجِ
ﲢ
ٱلۡمُؤۡمِنِينَ
ﲣ
١٠٣
ﲤ
Kemudian Kami selamatkan Rasul Kami dan orang-orang yang beriman. Demikianlah juga, sebagai kewajipan Kami, Kami selamatkan orang-orang yang beriman yang menurutmu).
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