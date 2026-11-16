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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yunus Ayah 10
Yunus
10
10:10
دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين ١٠
دَعْوَىٰهُمْ فِيهَا سُبْحَـٰنَكَ ٱللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَـٰمٌۭ ۚ وَءَاخِرُ دَعْوَىٰهُمْ أَنِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَـٰلَمِينَ ١٠
دَعۡوَىٰهُمۡ
ﱩ
فِيهَا
ﱪ
سُبۡحَٰنَكَ
ﱫ
ٱللَّهُمَّ
ﱬ
وَتَحِيَّتُهُمۡ
ﱭ
فِيهَا
ﱮ
سَلَٰمٞۚ
ﱯﱰ
وَءَاخِرُ
ﱱ
دَعۡوَىٰهُمۡ
ﱲ
أَنِ
ﱳ
ٱلۡحَمۡدُ
ﱴ
لِلَّهِ
ﱵ
رَبِّ
ﱶ
ٱلۡعَٰلَمِينَ
ﱷ
١٠
ﱸ
Doa ucapan mereka di dalam Syurga itu ialah Maha Suci Engkau dari segala kekurangan wahai Tuhan! Dan ucapan penghormatan mereka padanya ialah: Selamat sejahtera! Dan akhir doa mereka ialah segala puji dipersembahkan kepada Allah yang memelihara dan mentadbirkan sekalian alam!
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