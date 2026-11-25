Всевышний напомнил Своим рабам о четвертом доказательстве правдивости воскрешения. Он создал могучие небеса и огромную землю, и Он воссоздаст людей. Это не составит для Него труда, потому что сотворить Вселенную намного сложнее, чем сотворить людей. Именно поэтому среди прекрасных имен Аллаха есть имена Творец и Знающий. Это - еще одно, но уже особое доказательство. Все люди, от мала до велика, появляются на свет благодаря могуществу Аллаха и являются результатом Его божественной деятельности. Для Него нет ничего невозможного. Ничто не может помешать произойти тому, что желает сотворить Аллах, и то же самое произойдет, когда Аллах пожелает воскресить мертвых.