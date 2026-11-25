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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yaa siin Ayah 75
Yaa siin
75
36:75
لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون ٧٥
لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُندٌۭ مُّحْضَرُونَ ٧٥
لَا
ﱥ
يَسۡتَطِيعُونَ
ﱦ
نَصۡرَهُمۡ
ﱧ
وَهُمۡ
ﱨ
لَهُمۡ
ﱩ
جُندٞ
ﱪ
مُّحۡضَرُونَ
ﱫ
٧٥
ﱬ
Benda-benda yang mereka sembah itu tidak dapat sama sekali menolong mereka, sedang benda-benda itu sendiri menjadi tentera yang akan dibawa hadir (pada hari kiamat, untuk memberi azab seksa) kepada mereka.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid tidak tersedia untuk ayat semasa.