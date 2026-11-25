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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yaa siin Ayah 74
Yaa siin
74
36:74
واتخذوا من دون الله الهة لعلهم ينصرون ٧٤
وَٱتَّخَذُوا۟ مِن دُونِ ٱللَّهِ ءَالِهَةًۭ لَّعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ ٧٤
وَٱتَّخَذُواْ
ﱝ
مِن
ﱞ
دُونِ
ﱟ
ٱللَّهِ
ﱠ
ءَالِهَةٗ
ﱡ
لَّعَلَّهُمۡ
ﱢ
يُنصَرُونَ
ﱣ
٧٤
ﱤ
Dan tergamak mereka menyembah beberapa tuhan yang lain dari Allah, (dengan harapan semoga mereka mendapat pertolongan (dari makhluk-makhluk itu).
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid tidak tersedia untuk ayat semasa.