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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yaa siin Ayah 73
Yaa siin
73
36:73
ولهم فيها منافع ومشارب افلا يشكرون ٧٣
وَلَهُمْ فِيهَا مَنَـٰفِعُ وَمَشَارِبُ ۖ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ٧٣
وَلَهُمۡ
ﱕ
فِيهَا
ﱖ
مَنَٰفِعُ
ﱗ
وَمَشَارِبُۚ
ﱘﱙ
أَفَلَا
ﱚ
يَشۡكُرُونَ
ﱛ
٧٣
ﱜ
Dan mereka beroleh berbagai faedah dan kegunaan pada binatang ternak itu dan juga beroleh minuman; maka mengapa mereka tidak mahu bersyukur?
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid tidak tersedia untuk ayat semasa.