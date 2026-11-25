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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yaa siin Ayah 72
Yaa siin
72
36:72
وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها ياكلون ٧٢
وَذَلَّلْنَـٰهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ٧٢
وَذَلَّلۡنَٰهَا
ﱎ
لَهُمۡ
ﱏ
فَمِنۡهَا
ﱐ
رَكُوبُهُمۡ
ﱑ
وَمِنۡهَا
ﱒ
يَأۡكُلُونَ
ﱓ
٧٢
ﱔ
Dan Kami jinakkan dia untuk kegunaan mereka; maka sebahagian di antaranya menjadi kenderaan mereka, dan sebahagian lagi mereka makan.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid tidak tersedia untuk ayat semasa.