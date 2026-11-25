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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yaa siin Ayah 69
Yaa siin
69
36:69
وما علمناه الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذكر وقران مبين ٦٩
وَمَا عَلَّمْنَـٰهُ ٱلشِّعْرَ وَمَا يَنۢبَغِى لَهُۥٓ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌۭ وَقُرْءَانٌۭ مُّبِينٌۭ ٦٩
وَمَا
ﲺ
عَلَّمۡنَٰهُ
ﲻ
ٱلشِّعۡرَ
ﲼ
وَمَا
ﲽ
يَنۢبَغِي
ﲾ
لَهُۥٓۚ
ﲿﳀ
إِنۡ
ﳁ
هُوَ
ﳂ
إِلَّا
ﳃ
ذِكۡرٞ
ﳄ
وَقُرۡءَانٞ
ﳅ
مُّبِينٞ
ﳆ
٦٩
ﳇ
(Nabi Muhammad bukanlah penyair) dan Kami tidak mengajarkan syair kepadanya, dan kepandaian bersyair itu pula tidak sesuai baginya. Yang Kami wahyukan kepadanya itu tidak lain melainkan nasihat pengajaran dan Kitab Suci yang memberi penerangan;
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