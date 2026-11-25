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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yaa siin Ayah 68
Yaa siin
68
36:68
ومن نعمره ننكسه في الخلق افلا يعقلون ٦٨
وَمَن نُّعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِى ٱلْخَلْقِ ۖ أَفَلَا يَعْقِلُونَ ٦٨
وَمَن
ﲱ
نُّعَمِّرۡهُ
ﲲ
نُنَكِّسۡهُ
ﲳ
فِي
ﲴ
ٱلۡخَلۡقِۚ
ﲵﲶ
أَفَلَا
ﲷ
يَعۡقِلُونَ
ﲸ
٦٨
ﲹ
Dan (hendaklah diingat bahawa) sesiapa yang Kami panjangkan umurnya, Kami balikkan kembali kejadiannya (kepada keadaan serba lemah; hakikat ini memang jelas) maka mengapa mereka tidak mahu memikirkannya?
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Tafsir Fathul Majid tidak tersedia untuk ayat semasa.