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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yaa siin Ayah 65
Yaa siin
65
36:65
اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون ٦٥
ٱلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰٓ أَفْوَٰهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَآ أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا۟ يَكْسِبُونَ ٦٥
ٱلۡيَوۡمَ
ﲐ
نَخۡتِمُ
ﲑ
عَلَىٰٓ
ﲒ
أَفۡوَٰهِهِمۡ
ﲓ
وَتُكَلِّمُنَآ
ﲔ
أَيۡدِيهِمۡ
ﲕ
وَتَشۡهَدُ
ﲖ
أَرۡجُلُهُم
ﲗ
بِمَا
ﲘ
كَانُواْ
ﲙ
يَكۡسِبُونَ
ﲚ
٦٥
ﲛ
Pada waktu itu Kami meteraikan mulut mereka (sejurus); dan (memberi peluang kepada) tangan-tangan mereka memberitahu Kami (kesalahan masing-masing), dan kaki mereka pula menjadi saksi tentang apa yang mereka telah usahakan.
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