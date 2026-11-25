{مۆر لە دەم دەدرێتودەستو قاچ شایەتی دەدەن!} [ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ ] كافران و مونافیقان نكوڵى كوفرو تاوانیان دهكهن، خواى گهوره دهفهرمێت: ئهمڕۆ مۆر ئهدهین لهسهر زمانیان كه نهتوانن قسه بكهن [ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ ] وه دهستهكانیان دێنینه قسهو قسهمان لهگهڵدا ئهكهن [ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ ] وه پێیهكانیان شایهتیان لهسهر ئهدهن [ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (٦٥) ] بههۆی ئهو تاوانانهی كه له دونیا كردوویانه، پێغهمبهرى خوا - صلی الله علیه وسلم - دهفهرمێت: (له رۆژى قیامهت بهندهیهك گفتوگۆ لهگهڵ خواى گهوره دهكات و دهڵێت من تهنها شایهتێكم دهوێت كه شایهتیم لهسهر بدات له نهفسى خۆم بێت، خواى گهوره رازى دهبێت و مۆر لهسهر دهمى دهدات و به ئهندامهكانى دهفهرمێت بێنه قسه، ئهوانیش دێنه قسهو شایهتى لهسهر دهدهن).