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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yaa siin Ayah 63
Yaa siin
63
36:63
هاذه جهنم التي كنتم توعدون ٦٣
هَـٰذِهِۦ جَهَنَّمُ ٱلَّتِى كُنتُمْ تُوعَدُونَ ٦٣
هَٰذِهِۦ
ﲄ
جَهَنَّمُ
ﲅ
ٱلَّتِي
ﲆ
كُنتُمۡ
ﲇ
تُوعَدُونَ
ﲈ
٦٣
ﲉ
"Yang kamu saksikan sekarang ialah neraka Jahannam, yang kamu selalu diancam memasukinya (kalau kamu tidak taatkan perintah Allah).
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid tidak tersedia untuk ayat semasa.