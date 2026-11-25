Log masuk
Log masuk
Log masuk
Pilih Bahasa
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yaa siin Ayah 60
Yaa siin
60
36:60
۞ الم اعهد اليكم يا بني ادم ان لا تعبدوا الشيطان انه لكم عدو مبين ٦٠
۞ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَـٰبَنِىٓ ءَادَمَ أَن لَّا تَعْبُدُوا۟ ٱلشَّيْطَـٰنَ ۖ إِنَّهُۥ لَكُمْ عَدُوٌّۭ مُّبِينٌۭ ٦٠
۞ أَلَمۡ
ﱣ ﱤ
أَعۡهَدۡ
ﱥ
إِلَيۡكُمۡ
ﱦ
يَٰبَنِيٓ
ﱧ
ءَادَمَ
ﱨ
أَن
ﱩ
لَّا
ﱪ
تَعۡبُدُواْ
ﱫ
ٱلشَّيۡطَٰنَۖ
ﱬﱭ
إِنَّهُۥ
ﱮ
لَكُمۡ
ﱯ
عَدُوّٞ
ﱰ
مُّبِينٞ
ﱱ
٦٠
ﱲ
"Bukankah Aku telah perintahkan kamu wahai anak-anak Adam, supaya kamu jangan menyembah Syaitan? Sesungguhnya ia musuh yang nyata terhadap kamu!
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Renungan
Jawapan
Qiraat
Hadis
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid tidak tersedia untuk ayat semasa.