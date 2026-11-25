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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yaa siin Ayah 59
Yaa siin
59
36:59
وامتازوا اليوم ايها المجرمون ٥٩
وَٱمْتَـٰزُوا۟ ٱلْيَوْمَ أَيُّهَا ٱلْمُجْرِمُونَ ٥٩
وَٱمۡتَٰزُواْ
ﱞ
ٱلۡيَوۡمَ
ﱟ
أَيُّهَا
ﱠ
ٱلۡمُجۡرِمُونَ
ﱡ
٥٩
ﱢ
Dan (sebaliknya dikatakan kepada orang-orang yang kafir): "Berpisahlah kamu pada hari ini, hai orang-orang yang berdosa, (dari bercampur gaul dengan orang-orang yang beriman).
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Tafsir Fathul Majid tidak tersedia untuk ayat semasa.