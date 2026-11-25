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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yaa siin Ayah 57
Yaa siin
57
36:57
لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون ٥٧
لَهُمْ فِيهَا فَـٰكِهَةٌۭ وَلَهُم مَّا يَدَّعُونَ ٥٧
لَهُمۡ
ﱑ
فِيهَا
ﱒ
فَٰكِهَةٞ
ﱓ
وَلَهُم
ﱔ
مَّا
ﱕ
يَدَّعُونَ
ﱖ
٥٧
ﱗ
Mereka beroleh dalam Syurga itu pelbagai jenis buah-buahan, dan mereka beroleh apa sahaja yang mereka kehendaki;
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid tidak tersedia untuk ayat semasa.