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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yaa siin Ayah 55
Yaa siin
55
36:55
ان اصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون ٥٥
إِنَّ أَصْحَـٰبَ ٱلْجَنَّةِ ٱلْيَوْمَ فِى شُغُلٍۢ فَـٰكِهُونَ ٥٥
إِنَّ
ﱁ
أَصۡحَٰبَ
ﱂ
ٱلۡجَنَّةِ
ﱃ
ٱلۡيَوۡمَ
ﱄ
فِي
ﱅ
شُغُلٖ
ﱆ
فَٰكِهُونَ
ﱇ
٥٥
ﱈ
Sesungguhnya penduduk Syurga pada hari itu, berada dalam keadaan sibuk leka menikmati kesenangan;
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid tidak tersedia untuk ayat semasa.