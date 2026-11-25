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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yaa siin Ayah 53
Yaa siin
53
36:53
ان كانت الا صيحة واحدة فاذا هم جميع لدينا محضرون ٥٣
إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةًۭ وَٰحِدَةًۭ فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌۭ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ ٥٣
إِن
ﳆ
كَانَتۡ
ﳇ
إِلَّا
ﳈ
صَيۡحَةٗ
ﳉ
وَٰحِدَةٗ
ﳊ
فَإِذَا
ﳋ
هُمۡ
ﳌ
جَمِيعٞ
ﳍ
لَّدَيۡنَا
ﳎ
مُحۡضَرُونَ
ﳏ
٥٣
ﳐ
Hanyalah dengan berlakunya satu pekikan sahaja, maka dengan serta merta mereka dihimpunkan ke tempat perbicaraan Kami, semuanya dibawa hadir (untuk menerima balasan).
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