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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yaa siin Ayah 52
Yaa siin
52
36:52
قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هاذا ما وعد الرحمان وصدق المرسلون ٥٢
قَالُوا۟ يَـٰوَيْلَنَا مَنۢ بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا ۜ ۗ هَـٰذَا مَا وَعَدَ ٱلرَّحْمَـٰنُ وَصَدَقَ ٱلْمُرْسَلُونَ ٥٢
قَالُواْ
ﲷ
يَٰوَيۡلَنَا
ﲸ
مَنۢ
ﲹ
بَعَثَنَا
ﲺ
مِن
ﲻ
مَّرۡقَدِنَاۜۗ
ﲼﲽ ﲾ
هَٰذَا
ﲿ
مَا
ﳀ
وَعَدَ
ﳁ
ٱلرَّحۡمَٰنُ
ﳂ
وَصَدَقَ
ﳃ
ٱلۡمُرۡسَلُونَ
ﳄ
٥٢
ﳅ
(Pada ketika itu) orang-orang yang tidak percayakan hidup semula berkata: Aduhai celakanya kami! Siapakah yang membangkitkan kami dari kubur tempat tidur kami?,, (Lalu dikatakan kepada mereka): " Inilah dia yang telah dijanjikan oleh Allah Yang Maha Pemurah dan benarlah berita yang disampaikan oleh Rasul-rasul!,
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