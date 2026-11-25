Правоверные также призывают заблудших раздавать милостыню и помнить о том, что если бы Аллах пожелал, то лишил бы их своих щедрот. Однако неверующие отвращаются от истины и оправдываются предопределением Аллаха. Они говорят верующим: «Неужели мы будем кормить того, кого мог бы накормить Аллах? Как же глубоко вы заблуждаетесь, когда призываете нас поступать таким образом!» Эти слова свидетельствуют об их безграничном невежестве и чудовищном пренебрежении истиной. Предопределение Аллаха никогда не может служить оправданием для грешника. Вне всякого сомнения, происходит только то, чего желает Всевышний Аллах. Однако Аллах одарил людей многочисленными способностями и наделил их правом выбора, благодаря чему каждый человек может выполнять предписания религии и избегать грехов. Если же кто-либо отказывается от повиновения Всевышнему, то это является результатом его собственного выбора, а не принуждением со стороны Аллаха.