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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yaa siin Ayah 44
Yaa siin
44
36:44
الا رحمة منا ومتاعا الى حين ٤٤
إِلَّا رَحْمَةًۭ مِّنَّا وَمَتَـٰعًا إِلَىٰ حِينٍۢ ٤٤
إِلَّا
ﱛ
رَحۡمَةٗ
ﱜ
مِّنَّا
ﱝ
وَمَتَٰعًا
ﱞ
إِلَىٰ
ﱟ
حِينٖ
ﱠ
٤٤
ﱡ
Kecuali dengan kemurahan dari pihak Kami memberi rahmat dan kesenangan hidup kepada mereka hingga ke suatu masa.
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Pelajaran
Renungan
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Qiraat
Hadis
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid tidak tersedia untuk ayat semasa.