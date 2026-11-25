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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yaa siin Ayah 40
Yaa siin
40
36:40
لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون ٤٠
لَا ٱلشَّمْسُ يَنۢبَغِى لَهَآ أَن تُدْرِكَ ٱلْقَمَرَ وَلَا ٱلَّيْلُ سَابِقُ ٱلنَّهَارِ ۚ وَكُلٌّۭ فِى فَلَكٍۢ يَسْبَحُونَ ٤٠
لَا
ﳃ
ٱلشَّمۡسُ
ﳄ
يَنۢبَغِي
ﳅ
لَهَآ
ﳆ
أَن
ﳇ
تُدۡرِكَ
ﳈ
ٱلۡقَمَرَ
ﳉ
وَلَا
ﳊ
ٱلَّيۡلُ
ﳋ
سَابِقُ
ﳌ
ٱلنَّهَارِۚ
ﳍﳎ
وَكُلّٞ
ﳏ
فِي
ﳐ
فَلَكٖ
ﳑ
يَسۡبَحُونَ
ﳒ
٤٠
ﳓ
(Dengan ketentuan yang demikian), matahari tidak mudah baginya mengejar bulan, dan malam pula tidak dapat mendahului siang; kerana tiap-tiap satunya beredar terapung-apung di tempat edarannya masing-masing.
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