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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yaa siin Ayah 38
Yaa siin
38
36:38
والشمس تجري لمستقر لها ذالك تقدير العزيز العليم ٣٨
وَٱلشَّمْسُ تَجْرِى لِمُسْتَقَرٍّۢ لَّهَا ۚ ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ٣٨
وَٱلشَّمۡسُ
ﲱ
تَجۡرِي
ﲲ
لِمُسۡتَقَرّٖ
ﲳ
لَّهَاۚ
ﲴﲵ
ذَٰلِكَ
ﲶ
تَقۡدِيرُ
ﲷ
ٱلۡعَزِيزِ
ﲸ
ٱلۡعَلِيمِ
ﲹ
٣٨
ﲺ
Dan (sebahagian dari dalil yang tersebut ialah) matahari; ia kelihatan beredar ke tempat yang ditetapkan baginya; itu adalah takdir Tuhan yang Maha Kuasa, lagi Maha Mengetahui;
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