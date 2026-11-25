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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yaa siin Ayah 37
Yaa siin
37
36:37
واية لهم الليل نسلخ منه النهار فاذا هم مظلمون ٣٧
وَءَايَةٌۭ لَّهُمُ ٱلَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ ٱلنَّهَارَ فَإِذَا هُم مُّظْلِمُونَ ٣٧
وَءَايَةٞ
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لَّهُمُ
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ٱلَّيۡلُ
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نَسۡلَخُ
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مِنۡهُ
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ٱلنَّهَارَ
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فَإِذَا
ﲭ
هُم
ﲮ
مُّظۡلِمُونَ
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٣٧
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Dan lagi dalil yang terang untuk mereka (berfikir) ialah malam; Kami hilangkan siang daripadanya, maka dengan serta-merta mereka berada dalam gelap-gelita;
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